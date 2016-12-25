Ганапольский: цели Кремля до сих пор непонятны

Кроме презрения в Крыму и на Донбассе, Кремлю не удалось добиться больше ничего, и до сих пор остаются неясными цели российской агрессии против Украины. Как информирует replyua.net, об этом в интервью Радио Свобода заявил Матвей Ганапольский. По словам журналиста, он не понимает целей этой войны.
«Цели мне абсолютно непонятны. Фашисты? Гибридная война? Сместить украинскую власть – Гройсмана и Порошенко? Понятно, что это не получится. Страшные моменты уже были пережиты», отмечает Ганапольский. Журналист подчеркнул, что Кремлю так и не удалось создать «русский мир», а также впихнуть в Верховную Раду Захарченко и Плотницкого. «Большой проблемой является и перевод конфликта в замороженное состояние. Всем известно, во сколько Путину обходится Донбасс. Поэтому, когда говорят, что Путин всех переиграл или победил, возникает другой вопрос – в чем именно он побеждает?», удивляется журналист.
Напомним, что ранее Матвей Ганапольский назвал несколько проблем, из-за которых Россию ждет полный крах. Он уверен, что РФ добьют санкции и депрессия среди населения страны, а также отсутствие веры в светлое будущее.