В МИД РФ дали жесткий ответ США по санкциям

На сайте Министерства иностранных дел России появился комментарий, касающийся новых санкций, введенных США против России. Как передает replyua.net, в сообщении МИД говорится о том, что администрация Обамы продолжает пытаться нанести ущерб РФ.
«Россию санкциями не взять. Те компании, которые связаны с Крымом и которые попали под санкции, продолжат работу в нормальном режиме. А вот уходящая администрация Обамы теперь предстанет в самом неприглядном виде и оставит после себя только недобрую память», подчеркнули в МИД. Также в ведомстве отметили, что таким способом США пытаются наказать РФ за поддержку сирийского правительства. «Давно замечено, что США стремятся изменить власть в Сирии, поэтому они готовы поддержать даже деструктивные силы вроде Аль-Каиды и Джабхат ан-Нусры. США оберегают и прикрывают группировки, которые совершили самые страшные теракты в Америке», говорится в сообщении российского ведомства.
Напомним, что власти США ввели новые санкции против руководства «Темпабанка», а также против 23 компаний. В США пояснили, что ограничения введены из-за боевых действий в Сирии и Украине.