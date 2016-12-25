Эксперт озвучил глобальную проблему, которая ожидает Путина

Известный в России и за ее пределами политолог Дмитрий Орешкин в опубликованной на «НВ» статье сообщает, что в наступающем году предстоящие в 2018-м президентские выборы станут основной проблемой для Владимира Путина.
Как информирует replyua.net, эксперт отмечает: «Ведь действующему в России президенту необходима не просто победа для галочки, а то, что публично можно будет назвать правдивой и заслуженной поддержкой». Специалист сообщает, что для этого российскому лидеру необходимо сочинить для граждан Российской Федерации позитивные победы. «Ему также нужно привлечь население, написать сценарий для активности и позитивных настроений. Как я предполагаю, пытаясь сделать это за счет внутренней политики, получится негативный результат, так как реальных предпосылок для этого не существует. Но при этом и за счет внешней осуществить этого нельзя. В результате все будет находится во власти того, как такую обстановку преподнести по телевидению, которое находится под полным контролем», - добавляет политолог.
В это же время эксперт отмечает, что этот показательный успех будет непременно связан с Дальним Востоком. Орешкин также считает, что в Украине у Путина не выходят успехи. Предпринятые попытки добиться положительного результата военным путем оказались чрезвычайно дорогими. В результате нужно искать что-либо другое и мысли администрации Путина, для его поддержки в 2018-м, направлены на Дальний Восток.