Падение Ту-154 в Сочи: на борту находились известные россияне

В полутора километрах от побережья Сочи спасатели обнаружили обломки шасси самолета Ту-154, исчезнувшего с радаров через двадцать минут после вылета, передает replyua.net со ссылкой на российские источники. Самолет Министерства обороны летел из Подмосковья в Сирию, и приземлялся в Сочи для дозаправки.
По последней информации, несколько обломков уже найдены в Черном море. Самолет летел с полными баками горючего. Спецслужбы сразу отвергли версию о теракте, подчеркнув, что причиной падения могла стать техническая неисправность или ошибка пилота. На борту лайнера находился музыкальный ансамбль имени Александрова, военные, а также журналисты и другие сотрудники Первого канала и «Звезды», а также представители крупнейших российских СМИ.
Только что стало известно, что на борту самолета находилась Доктор Лиза – Елизавета Глинка, которая является одной из самых известных россиянок, занимающихся благотворительностью. Глинка возглавляла фонд «Справедливая помощь». Эту информацию передает Лайф. Также сообщается, что Ту-154 летал с 1983 года – больше тридцати лет.