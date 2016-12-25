У Дагестані знову неспокійно – зловмисники обстріляли поліцейських

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На Північному Кавказі продовжуються заворушення і напади на силовиків, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Лента.ру».Так, російська преса оприлюднила повідомлення, відповідно до якого у Дагестані зловмисники обстріляли нарад місцевої поліції. Інцидент стався на трасі, яка з’єднує Махачкалу та Каспійськ. Близько двадцяти хвилин на другу ночі за московським часом бандити відкрили вогонь по автівці, в якій перебували правоохоронці. У результаті двоє силовиків отримали поранення і були доставлені до лікарні, де їм надається медична допомога – про їх стан лікарі поки що не повідомляють. Зловмисники зникли з місця події.Наразі на місці інциденту проводяться оперативно-слідчі дії, правоохоронці також намагаються з’ясувати особу нападників. Цілком можливо, що ці події є продовженням сутички поліції з бойовиками поблизу села Телетль – кількома годинами раніше силовики відзвітували, що ліквідували двох бойовиків з місцевого бандформування. За оперативними даними, до групи належали п’ятеро місцевих мешканців, які тероризували свій власний та прилеглі населені пункти. Зокрема, їм інкримінували вбивство місцевого судді, очільника села та підпал школи.