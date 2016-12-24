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Російський «ПЕН-центр» заперечив листа на підтримку Сенцова

Російський «ПЕН-центр» заперечив листа на підтримку Сенцова
Одна з найбільш гучних новин цього дня отримала доволі неприємне продовження, - про це replyua.net стало відомо з публікацій «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять четвертого грудня 2016 року, з’явилась новина, що організація, яка об’єднує російських письменників та публіцистів – «Російський ПЕН-центр», надіслала до адміністрації російського президента Володимира Путіна відкритого листа, який містив заклики звільнити українського режисера Олега Сенцова та його «колегу по нещастю» Олександра Кольченка. Зокрема, під документом стояли підписи Володимира Войновича, Людмили Улицької, Олександра Архангельського, Аліси Ганієвої, Дениса Драгунського, Тимура Кібірова, Майї Кучерської, Олександра Кушнера, Лева Рубінштейна та інших. Тим не менш, вже через кілька годин російські ЗМІ оприлюднили заперечення з посиланням на речників Центру. Так, у запереченні йшлося, що ні виконавчий комітет, ні президент ПЕН-центру не мають стосунку до такого роду заяв.

Як наголосили у Центрі, ця ініціатива виходить не від них. За словами речника організації, у складу Центру є «група лібералів», які «роблять спроби конфліктувати з керівництвом Центру і вести власну лінію». Ці люди перебувають у складі членів організації, але ухвалюють свої власні заяви, які з керівництвом не узгоджують.
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