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Более полусотни участников ПЕН-центра РФ просят Путина освободить Сенцова

Более полусотни участников ПЕН-центра РФ просят Путина освободить Сенцова
Свои визы под направленным российскому лидеру письмом, в котором была озвучена просьба применить амнистию к незаконно осужденному за якобы осуществление «терактов» на территории Крымского полуострова украинца Олега Сенцова поставили больше, чем шестьдесят членов ПЕН-центра (Всемирная организация писателей).

Как информирует replyua.net, во время пресс-конференции, которая ежегодно проходит в России, президент Владимир Путин сделал заявление, что украинской столице необходимо сделать отказ от каких-либо враждебных действий в отношении соседней Российской Федерации. Только после этого можно будет вести разговор о помиловании украинских граждан, которые получили судимости в России, в частности речь идет и о Сенцове, а также Сущенко.

В обнародованном в аккауте Всемирной организации писателей (Русского ПЕН-центра) в «Фейсбуке» сообщении отмечается: «Обращаемся к вам с просьбой, господин президент, использовать в случае с Олегом Сенцовым такую норму законодательства, которая позволяет российскому лидеру применить амнистию к тем осужденным, которые не признают вину со своей стороны. Мы просим вас об использовании всех возможных ресурсов и механизмов для того, чтобы как можно скорее освободить являющегося для нас коллегой Олега Сенцова».
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