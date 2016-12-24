Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Російський економіст та блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук розповідає про американський нормативний акт, який сильно дратує російських можновладців, - про це інформує replyua.net.
За словами експерта, російський президент Володимир Путін та команда його найближчих прибічників спочатку дуже сильно нервували, а потім ображались на Вашингтон через прийняття Конгресом Акту Магнітського. Відтак, тепер Кремль вимагає відміни цього акту. Саме у цьому контексті вони демонструють тотальну некомпетентність – здається, вони навіть не читали сам закон. На відміну від того, що звучить з підконтрольного Кремлю телевізора, насправді цей акт ніяким чином не спрямований на тотальні репресії проти російських громадян. У цьому документі визначено чіткі критерії його застосування, і щойно президент США Барак Обама зробив Путіну прощальний «подарунок» - розширив перелік цих критеріїв і дії закону на всю планету.
За словами Рабиновича, все доволі просто – якщо не хочеш підпадати під дію цього закону, не варто влаштовувати протиправних корупційних судилищ і знущатись із людей, які перебувають в місцях несвободи, не катувати їх, не вбивати і дотримуватись прав людини. Американська держава сама собою не може покарати цих злочинців за власним законом, але може заборонити їм в’їзд і арештувати їх активи. Здається, із законом все дуже просто, але, ймовірно, дехто в Кремлі вже не може існувати, не порушуючи права людини, - наголошує блогер.