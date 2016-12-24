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Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда
В эфире одного из российских телеканалов известный музыкант Борис Гребенщиков заявил, что не разделяет Россию и Украину на два народа. В то же время певец подчеркнул, что поссорить «единый народ» хотят те люди, которые находятся у власти.

Журналист предположил, что, возможно, Россия приобрела Крым, а Украина, пожертвовав частью своей территории, приобрела европейское будущее, с наступлением которого Украина станет на рейки Европейского Союза. На такое предположение журналиста Гребенщиков возразил следующим образом: «На Украине совершенно ничего не поменяется. Когда мутная вода перестанет быть мутимой и постепенно пена и грязь начнут уходить, опять станет все чисто и ясно, страны опять воссоединятся. Двадцать пять лет я ездил без малейших проблем на Украину и не чувствовал, что я нахожусь в другой стране. Я никогда не видел ни одного свидетельства того, что украинцы чем-то отличаются от россиян, даже, когда украинцы разговаривают на украинском языке». Музыкант отметил, что даже, приезжая во Львов, он не чувствовал какого-то барьера, а радикалы есть везде, подытожил Гребенщиков.

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