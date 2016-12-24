В РФ вышел запрет на продажу жидкостей крепче 25 градусов

Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в России будет действовать ровно месяц, и он распространяется на всю продукцию, содержащую больше 25 процентов этилового спирта, и исключение составят только средства для мытья стекол и парфюмерия.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, накануне такое распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Накануне во время пресс-конференции Путин назвал трагедию в Иркутской области «страшной». Напомним, что после употребления средства для ванн «Боярышник», содержащего метиловый спирт, скончались 75 человек, в общей сложности отравление было зафиксировано у 121 человека. В концентрате для ванн содержалась смертельная доза метанола. Медики отмечают, что одной ложки метилового спирта достаточно для того, чтобы человек полностью ослеп.
Первые отравившиеся начали поступать в больницы Иркутской области несколько дней назад. Правоохранители возбудили уголовное производство, по этому инциденту уже задержаны 13 человек. Сейчас на территории Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации.