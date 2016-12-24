Россияне уже устали от пустой болтовни Путина, - оппозиционер

За все время пресс-конференций Путин сделал уже столько пустых заявлений и обещаний, что его слова многим россиянам кажутся «белым шумом». Как информирует replyua.net, такое мнение высказала Обозревателю Ольга Курносова, российская оппозиционерка.
По ее словам, все эти годы россияне наблюдают за пустой болтовней президента. «На моем веку этих пресс-конференций было уже столько, что они воспринимаются как «белый шум». Впрочем, в словах Путина все еще можно разглядеть какой-то позитив. Людям хочется, чтобы заявления президента уже начинали трансформироваться в движение вперед. Сейчас сложилась такая ситуация, что ее нужно разворачивать и кардинально менять», подчеркнула Курносова.
По словам оппозиционерки, можно предположить, что произойдет какое-то чудо, и Путин сделает что-то хорошее, в чем нужно сильно сомневаться, это будет достижением. Напомним, что вчера состоялась очередная пресс-конференция Путина, во время которой он заявил, что все еще надеется на нормализацию отношений между Украиной и Россией.