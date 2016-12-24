В Белом доме указали на серьезные проблемы в армии Путина

Хотя российские ВВС России сейчас активно восстанавливаются и имеют множество необходимой техники, в связи с нехваткой квалифицированного персонала войска Владимира Путина по-прежнему сталкиваются с проблемами. Как информирует replyua.net, об этом идет речь в статье, опубликованной в издании The National Interest. Так, самая большая проблема для российских военных заключается в дефиците пилотов с необходимым опытом.
Также в статье сказано, что хотя в последнее время в Пентагоне тоже сталкивались с проблемами – пилотам ВВС, ВМС и корпусу американской морской пехоты не поступает необходимое количество необходимых часов для полетов и тренировок – у российской армии более серьезные проблемы. Как выяснилось, после того, как распался СССР, процесс финансирования в свое время сильной военной машины в девяностые годы прошлого столетия прекратился. В постсоветские времена Россия несла убытки от серьезного финансового и экономического кризиса и, можно сказать, прекратила обновлять свои силы и подготовку своих военнослужащих в те непростые времена. Как результат – целое поколение военных не имеет необходимых навыков и квалификации.