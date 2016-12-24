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Портников: за Алеппо будем погибать все вместе

Портников: за Алеппо будем погибать все вместе
Из-за убийства в Турции российского дипломата президент РФ перенес пресс-конференцию, и этот факт должен был насторожить всех журналистов – зверства в Алеппо накалили обстановку до предела.

Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Виталий Портников. По словам журналиста, убитый посол стал лишь первой жертвой ненависти мусульман, и теперь угроза нависла над всеми русскими. «Мусульманский мир ополчился на русских – именно на русских, а не на россиян, поскольку в случае атаки тот же чеченец или бурят может оказаться вне зоны поражения. Однако я понимаю, что и я смогу оказаться внутри конфликта, как, к примеру, любой другой этнически белорус или украинец. Путин сделал всех нас заложниками своей ненависти», пишет Портников.

Он отмечает, что Россию нельзя поделить на составляющие, и за Алеппо будем погибать мы все, и бомбы могут взорвать не только в Москве или Питере. «Смерть будет ходить за россиянами по пятам – она может застать их и в Париже, и в Анталии. Но Путин даже не представляет, в какую бездну он погрузил РФ», добавляет Портников.
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