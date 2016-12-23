Путин уже сосчитал прибыль от «подорожания» нефти

Президент России считает, что подорожание нефти всего на десять долларов может принести в российскую казну порядка 1,75 триллионов рублей, информирует replyua.net.
Такое заявление прозвучало от Путина во время онлайн-конференции, проходящей сегодня. Президент РФ подчеркнул, что в случае подорожания нефти также получат прибыль российские компании, и она составит 750 миллиардов рублей. Путин добавил, что надеется на рост цен на нефть, и разница с прежней стоимостью должна составить десять долларов за баррель, чтобы Россия смогла получить такую прибыль. «Разница в цене всего в десять долларов положительно скажется и на прибыли нефтяных компаний России, и на бюджете страны. В этом случае мы пополним бюджет на 1 триллион 750 миллиардов рублей, а компании получат дополнительную прибыль в размере 750 миллиардов», заявил глава государства.
Путин считает, что цены на нефть продолжат рост благодаря договоренности о сокращении уровня добычи черного золота. «Мы рассчитывали, что цены начнут расти, и это происходит уже сейчас». К слову, нефть дешевеет – в эти минуты баррель торгуется всего по 54,3 долларов.