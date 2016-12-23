Путин надеется на скорое примирение России с Украиной

Во время итоговой пресс-конференции глава Кремля Владимир Путин дал ответ на вопрос журналистов на тему строительства Керченского моста в аннексированный Крым и заявил, что надеется на скорое восстановление нормальных отношений межу Москвой и Киевом, передает replyua.net.
По словам российского лидера, о существовании этих проектов было известно еще в эпоху царских времен, затем мост был достроен оккупантами, но не так, как нужно, поэтому Керченский мост был снесен ледоходом. В общей сложности, это востребовано, считает Путин. Он выразил надежду и уверенность в том, что Россия и Украина нормализируют отношения друг с другом, и это станет полезным для обеих стран, в особенности, в плане проектов в коммерческой и гуманитарной сфере.
Владимир Путин считает, что Керченский мост – это «востребованный элемент инфраструктуры», который непременно повлияет на состояние экономики аннексированного полуострова. Отметим, что согласно информации, полученной якобы со взломанной электронной почты помощника главы Кремля, Путин еще во время событий на Майдане дал задание начать строительство в Крым через Керченский пролив.