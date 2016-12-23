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Россия снова перебрасывает контрактников к границам Украины

Россия снова перебрасывает контрактников к границам Украины
Международное волонтерское сообщество ИнформНапалм сообщает о том, что военнослужащие 205-ой ОМСБр России были переброшены к украинской границе, передает replyua.net.

В сообщении говорится о том, что воинская часть 74814 или мотострелковая казачья бригада находилась в Ставропольском крае, городе Буденновске. В это подразделение входят батальон хозяйственного обеспечения и связи, комендантский взвод, медицинская рота и батальон мотострелков. Эти военные подписали контракты только в начале текущего месяца, и, естественно, они рвутся поучаствовать в боевых действиях, подчеркивается в сообщении. По словам волонтеров, также в декабре этого года была зафиксирована очередная переброска военной техники в Ростовской области, и таких сообщений было много в соцсетях.

Многие пользователи даже выкладывали снимки, где виден эшелон с десятками танков Т-72Б3, а также гаубицы. Волонтеры отметили, что каждый должен сделать вывод – с какой целью осуществляется переброска контрактников, которые сначала находились в Буденновске, а потом попали на станцию Матвеев Курган в Ростовской области.
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