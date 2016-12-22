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Песков заявил о замораживании диалога между Москвой и Вашингтоном

Песков заявил о замораживании диалога между Москвой и Вашингтоном
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ, заявил о том, что контакты между Вашингтоном и Москвой практически прекратились, и Кремль не ожидает быстрого восстановления отношений между двумя государствами после смены президента США.

Как передает replyua.net, такое мнение от Пескова прозвучало во время интервью телеканалу МИР. По словам пресс-секретаря, все уровни диалога с Соединенными Штатами находятся в замороженном состоянии – сейчас Москва и Вашингтон или совсем не контактируют, или делают это минимально. Кроме того, пресс-секретарь высказал мнение, что после вступления в должность Дональда Трампа отношения между двумя странами моментально не восстановятся, и Трамп, что вероятнее всего, не отменит западные санкции против РФ и продолжит наращивать мощь НАТО.

Однако на заявление Пескова отреагировал Джон Кирби, представитель Госдепа США. По его словам, никто конфликт не замораживал, и дипломатическая связь с Москвой продолжается по широкому кругу вопросов. «Существенные разногласия имеются, но это не значит, что мы прекратили диалог с Москвой», отметил Кирби.
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