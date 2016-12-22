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СМИ сообщили о проведенном испытании нового мощного оружия Путина

СМИ сообщили о проведенном испытании нового мощного оружия Путина
Американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на своих представителей в Пентагоне сообщило, что на территории России была испытана новая противоспутниковая ракета «Нудоль», передает replyua.net. Согласно сведениям представителей Пентагона, местом запуска ракеты стал космодром «Плисецк» и данное событие произошло еще на минувшей неделе, 16 декабря. Как отметили американские специалисты, у подобных ракет есть свойства перехвата спутников.

Испытание ракет «Нудоль» произошло уже в пятый раз и его назвали успешным. Среди ранее проведенных пусков всего два были признаны успешными. Первый пуск состоялся в мае текущего года, а второй – в ноябре минувшего. В настоящее время на вооружении российской армии есть система ПРО Москвы А-135, однако у нее нет свойств для перехвата спутников. В процессе опытно-конструкторской разработки «Нудоль» в России намерены представить мобильный комплекс А-235, имеющий противоспутниковые ракеты.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал российские ракеты неуправляемыми и неэффективными. Он выразил уверенность в более высоком качестве украинских ракет.
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