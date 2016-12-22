Американский журналист: Напыщенный Путин получил первый звонок

Репортер таблоида New York Daily News Герш Кунтцман сразу после убийства российского посла в Турции написал аналитический материал, в котором поприветствовал расправу над Андреем Карловым, назвав ее первым звонком в дверь напыщенного Владимира Путина. Тогда журналист предположил, что «турецкая расправа» может стать началом серии публичных казней для российских дипломатов, которые молчаливо соглашаются поддерживать политику Путина в других суверенных странах.
Реакция МИД России не заставила себя долго ждать. В дипломатическом ведомстве потребовали публичных извинений от автора разгромного материала. Как всегда, главным рупором выступила Мария Захарова, которая потребовала от редакции и журналиста извинений, а также назвала журналиста террористом с пером в руках. В России ожидали, как минимум молчания, но в ответ на упреки МИДа РФ вышла новая статья Герша Кунтцмана, в которой тот еще больше осудил Кремль за разжигания военных конфликтов и смерть невинных мирных жителей разных стран мира. Журналист высказал убеждение, что также, как в 1938 году начали бороться с послами фашисткой Германии, так же нужно и сегодня начать бороться с послами России.