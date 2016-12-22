Политолог назвал имена вероятных преемников Путина на должности российского президента

Популярный в России политический эксперт Валерий Соловей в интервью журналистам Бизнес Онлайн назвал имена вероятных преемников нынешнего главы Кремля Владимира Путина на президентской должности, передает replyua.net. По убеждению политолога, наибольшие шансы стать следующими российским президентом у нынешнего главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу. Кроме того, он считает маловероятной перспективу президентства Сергея Иванова, поскольку он, совершено очевидно, хочет уйти из политики и посвятить себя любимому делу.
Валерий Соловей подчеркнул, что еще не так давно среди вероятных преемников Путина звучала фамилия нынешнего губернатора Тульской области Дюмина, который прежде работал в силовых ведомствах. По словам эксперта, его Владимир Путин не рассматривает кандидатом в президенты РФ.
Весьма перспективные шансы вновь занять президентское кресло есть у нынешнего главы российского правительства Дмитрия Медведева, поскольку ему лично доверяет Путин. При этом Соловей считает, что второму сроку Медведева должно предшествовать проведение в России реформы конституции. Кроме того, он уверен в большом риске дестабилизации политической ситуации в стране в случае президентства Медведева.