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Политолог назвал имена вероятных преемников Путина на должности российского президента

Политолог назвал имена вероятных преемников Путина на должности российского президента
Популярный в России политический эксперт Валерий Соловей в интервью журналистам Бизнес Онлайн назвал имена вероятных преемников нынешнего главы Кремля Владимира Путина на президентской должности, передает replyua.net. По убеждению политолога, наибольшие шансы стать следующими российским президентом у нынешнего главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу. Кроме того, он считает маловероятной перспективу президентства Сергея Иванова, поскольку он, совершено очевидно, хочет уйти из политики и посвятить себя любимому делу.

Валерий Соловей подчеркнул, что еще не так давно среди вероятных преемников Путина звучала фамилия нынешнего губернатора Тульской области Дюмина, который прежде работал в силовых ведомствах. По словам эксперта, его Владимир Путин не рассматривает кандидатом в президенты РФ.

Весьма перспективные шансы вновь занять президентское кресло есть у нынешнего главы российского правительства Дмитрия Медведева, поскольку ему лично доверяет Путин. При этом Соловей считает, что второму сроку Медведева должно предшествовать проведение в России реформы конституции. Кроме того, он уверен в большом риске дестабилизации политической ситуации в стране в случае президентства Медведева.
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