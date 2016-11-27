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В России «отругали» Трампа за слова о Фиделе Кастро

В России «отругали» Трампа за слова о Фиделе Кастро
Александр Щетинин, глава латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России, подверг критике слова Дональда Трампа о скончавшемся Фиделе Кастро, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

По словам Щетинина, Трамп высказался о диктатуре на Кубе, и эти слова останутся на совести избранного президента Соединенных Штатов. «Некоторые люди пытаются злословить и проявляют нетактичность в своих высказываниях. Они неуважительно относятся к человеку, который уже ушел из жизни. Это очень неуважительная манера, но я оставляю эти заявления на совести людей, которые их делали», подметил Щетинин. Напомним, что Дональд Трамп отреагировал на смерть кубинского лидера намного позже всех остальных политиков, о чем написал на своей странице в соцсети.

Позже Трамп заявил, что Кастро был диктатором, и по его вине погибли тысячи кубинцев. Также избранный президент США подчеркнул, что кубинцы дождались свободы и пообещал, что поддержит то, что начал Барак Обама – будет восстанавливать отношения между Кубой и США.
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