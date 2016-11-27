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Тымчук: в Беларуси появится войсковое соединение, опасное для Украины

Тымчук: в Беларуси появится войсковое соединение, опасное для Украины
Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление, рассказал о том, что Россия развернет в Беларуси крупное подразделение, которое будет представлять большую опасность для Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф. По словам эксперта, только слепой не замечает, что идет холодная война.

«На восточные границы НАТО перебрасывает войска, но Россия начала этот процесс намного раньше, а еще раньше концентрировалась только на украинской границе. Нужно ожидать, что РФ продолжит привлечение союзников, чтобы сформировать новые войсковые части, которые будут способны создавать ударные группировки», считает Тымчук. Он подчеркнул, что территория Беларуси обязательно будет использоваться Кремлем, и переброска войск в эту страну станет еще одним механизмом давления на Украину.

«Свою внешнюю политику Кремль направляет на усиление давления на Украину. Северным направлением является Полесье, и во время Второй мировой боевые действия там были ограничены, поскольку болота и лес не подходят для ведения боев крупными соединениями. Сейчас возникла другая угроза – Россия будет наращивать в Беларуси авиационные ударные соединения», считает эксперт.
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