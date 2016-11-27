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В России рассказали о единственном страхе Путина

В России рассказали о единственном страхе Путина
По мнению российского блогера и журналиста Славы Рабиновича, президент РФ уже не рассматривает всерьез российский кризис, западные санкции, потому что это все в первую очередь бьет по простым россиянам, а не по нем и его свите. Хозяина Кремля беспокоит гораздо больший страх – возможность запуска США «супер-точной» ракеты НАТО, которая может ликвидировать президента России Владимира Путина прямо за рабочим столом, написал блогер на своей странице в соцсети Facebook.

Блогер напомнил, что наряду с военными учениями проводятся учения Федеральной службы охраны на территории Кремля. «Каждый желающий может проверить, как работает охрана Путина, для этого нужно просто проехать автомобилем с GPS-приемником возле Кремля, как моментально приемник начнет подвисать, а потом и вовсе заглючит. Это не совпадение, а четкая работа спецслужб по ликвидации возможного покушения на жизнь Путина», – рассказал Рабинович.

По словам блогера, все это говорит, что Путин не боится недовольных жизнью россиян под стенами Кремля, единственное, что его приводит в ужас – это супер-точная ракета НАТО, направленная при помощи GPS, резюмировал Рабинович.
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