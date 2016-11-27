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В Москве показ фильма о Голодоморе сорвали свиными костями

В Москве показ фильма о Голодоморе сорвали свиными костями
Возле Украинского культурного центра в Москве активисты провели акцию протеста в связи с показом фильма о жертвах Голодомора. В результате показ фильма сорвали, сообщает replyua.net. Еще до начала показа примерно двадцать неизвестных людей под руководством депутата муниципалитета местного района Якиманка Дмитрия Захарова окружили здание центра.

Следует отметить, что в руках участников акции был плакат с надписью о том, что Голодомор является ложью и танцами на кострах, а сам фильм участники митинга назвали «русофобским». К тому же, непосредственно у стен центра протестующими была установлена «инсталляция» из головы и костей свиней, разложенных под государственным флагом Украины. Сотрудники российской полиции решили, что не нужно реагировать на то, что происходит.

Одна из участниц акции протеста возле Украинского культурного центра заявила, что не только Украина стала жертвой голода, так что нет никакого смыслы распространять спекуляции по данному поводу. В конечном итоге, своей цели митингующие все же добились – киноленту так и не показали, а из официального сайта культурного центра Украины даже сняли анонс о его проведении.

В Москве показ фильма о Голодоморе сорвали свиными костями
В Москве показ фильма о Голодоморе сорвали свиными костями
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