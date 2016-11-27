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Танці на кістках: у Москві назвали Голодомор «міфом»

Танці на кістках: у Москві назвали Голодомор «міфом»
Великоросійський шовінізм не перестає вражати будь-яких адекватних спостерігачів – у День пам’яті жертв Голодомору москвичі вирішили розповісти, що не було ніякого геноциду українців, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Факти. ictv».

Так, у день вшанування жертв Голодомору, двадцять шостого листопада 2016 року, кілька десятків мешканців російської столиці зібрались перед входом до будівлі Українського культурного центру. З собою вони принесли обгризені кістки та свинячу голову. За їх словами, таким чином вони хотіли висловити протест проти визнання Голодомору геноцидом українського народу. Відтак, учасники акції продемонстрували кілька плакатів, на яких написали: «Міф Голодомору – брехня і танці на кістках». Що саме вони вважають міфічним - смерті мільйонів людей від рукотворного голоду, безпосередню участь в цьому російських більшовиків чи придушення таким чином опору українського народу - учасники акції не пояснили.

Крім того, учасниками акції було зірвано показ документального фільму про Голодомор у приміщенні Українського культурного центру. Нагадаємо, двадцять шостого листопада відзначається День пам’яті жертв Голодомору – геноциду українського народу у 1932-1933 роках.
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