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Проблеми Росії в Сирії наростають - блогер

Проблеми Росії в Сирії наростають - блогер
Блогер Олександр Коваленко у своєму дописі в Фейсбук продовжує висвітлювати ситуацію в Сирії, зокрема щодо перспектив російських збройних сил у цьому конфлікті, - про це повідомляє replyua.net.

Так, сьогодні, двадцять шостого листопада 2016 року, стало відомо, що Анкара пішла на посилення військової присутності в Сирії – зокрема, операції її солдатів тепер будуть прикриватись зенітно-ракетними комплексами. Наприклад, на територію Сирії введено комплекси малої дальності Altigan, на озброєнні яких перебувають блоки з вісьмома ракетами Stinger. Блогер зауважує, що у здатності і можливості турків використати ці ракети сумніватись не доводиться.

Експерт наголошує, такі дії Анкари є більш ніж передбачуваними і викликані неприємним і трагічним інцидентом, що стався напередодні. Так, поблизу міста Ель-Баб підконтрольна Асаду авіація завдала повітряного удару по турецьких військах, внаслідок чого троє солдатів загинули. Особливого драматизму ситуації додає те, що між Москвою і турками існувала попередня домовленість про безперешкодне і безпечне перебування останніх в цьому регіоні. Блогер зауважує, що передбачав різкі дії Анкари у відповідь на обман, але реакція відбулась навіть швидше, ніж можна було передбачити. Це теж «хитрий план Путіна»? – цікавиться блогер.
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