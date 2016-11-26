Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»

Радио Свобода сообщает, что работа семинара «Школы журналистских расследований» в российской столице была прервана сотрудниками полиции в первый же день. Организаторы и участники мероприятия заявили в социальных сетях, что в здание, где проводился семинар, пришли полицейские и саперы, и вывели всех на улицу, - передает replyua.net.
Представители правоохранительных органов заявили, что в здании якобы заложена бомба, поэтому все участники мероприятия были «эвакуированы». Также журналисты в социальных сетях пишут, что каждому из них был задан вопрос о том, откуда они узнали о семинаре и почему в нем участвуют. Всю информацию заставили изложить в письменном виде в форме объяснений. Власти Москвы еще не делали никаких официальных заявлений в связи со случившимся.
Радио Свобода пишет, что семинар должен был состояться в течение выходных по инициативе антикоррупционного центра Transparency International, филиал которого существует в России. Информация о запланированном семинаре была заранее размещена в открытом доступе в сети Интернет.