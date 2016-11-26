валюта
СпецтемаУ меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»

Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»
Радио Свобода сообщает, что работа семинара «Школы журналистских расследований» в российской столице была прервана сотрудниками полиции в первый же день. Организаторы и участники мероприятия заявили в социальных сетях, что в здание, где проводился семинар, пришли полицейские и саперы, и вывели всех на улицу, - передает replyua.net.

Представители правоохранительных органов заявили, что в здании якобы заложена бомба, поэтому все участники мероприятия были «эвакуированы». Также журналисты в социальных сетях пишут, что каждому из них был задан вопрос о том, откуда они узнали о семинаре и почему в нем участвуют. Всю информацию заставили изложить в письменном виде в форме объяснений. Власти Москвы еще не делали никаких официальных заявлений в связи со случившимся.

Радио Свобода пишет, что семинар должен был состояться в течение выходных по инициативе антикоррупционного центра Transparency International, филиал которого существует в России. Информация о запланированном семинаре была заранее размещена в открытом доступе в сети Интернет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович
Важное за сутки

Последние новости

Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі

Brexit и победа Трампа на выборах ничего не изменят в мире - Джонсон

Последствия обстрела: половина Донецкой области осталась без водоснабжения

Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»

Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам

После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС

Фавориты президентской гонки во Франции высказались о Крыме

Порошенко рассказал, где живут апологеты Голодомора

Британці матимуть змогу "купити" громадянство ЄС

Портников: у Фиделя и Моторолы больше общего, чем кажется

Всі, хто заперечує геноцид українського народу, живуть в одному місці - Порошенко

Анна Герман рассказала о боли, которую ей причинил Янукович

"Азов" розповів, як їхні командири дізнаються про те, що їх затримали, перебуваючи у себе на базі

В России Януковича никто никогда не допросит – эксперт

АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців

Боязнь украинцев подтолкнула Сталина организовать Голодомор – Портников

Казанський: треба зуміти прожити своє життя так, щоб для інших твоя смерть стала приводом для карнавалу

Через обстріли без води сидить половина Донецької області

Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого

Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США

 Новости за день