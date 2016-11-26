Bellingcat висміяли російські «високоточні» ракети «Калібр» - точністю там і не пахне

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Група міжнародних слідчих Bellingcat на своєму офіційному сайті розвінчали черговий міф про «велич російської зброї», зробивши детальний розбір використання ракети «Калібр», - про це replyua.net інформує з посиланням на NewsAder.Так, для з’ясування того, чи насправді російські ракети «Калібр» є настільки високоточними як про це говорить російська пропагандистка машина, слідчі Bellingcat використали відео, оприлюднені кремлівським Міноборони. Йшлося про анонсовані очільником цього відомства ракетні удари «по позиціях терористичних угруповань ан-Нусра» у провінціях Ідліб та Хомс. Відтак, у відео спочатку демонструють супутникове зображення місцевості з червоною точкою на місці запланованого ураження. Вже потім – зйомки вибуху з іншого ракурсу, на яких незрозуміло, наскільки точним було потрапляння в ціль. Тим не менш, на зйомках російського телеканалу Raptly видно, що ракета насправді вцілила у сарай, який стоїть поблизу.Відтак, з урахуванням масштабів, експерти Bellingcat порахували, що відхилення від попередньо означеної цілі становить щонайменше п’ятдесят метрів. «Завелике відхилення для високоточної зброї», - висміюють російську зброю міжнародні слідчі.