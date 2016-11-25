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Минобороны РФ показало «чудесное спасение» украинских моряков, - видео

Минобороны РФ показало «чудесное спасение» украинских моряков, - видео
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись «спасения» украинских моряков, информирует replyua.net со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбуке.

На видеозаписи показано, как судно «Вице-адмирал Кулаков» подплывает к украинскому рыболовецкому судну и якобы оказывает помощь, а также проводит работы по спасению команды. Напомним, что информация о «терпящем бедствие» украинском судне появилась в российских СМИ 21 ноября. В сообщении российского ведомства говорится о том, что российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» смог отбуксировать рыболовецкое судно Украины на якорную стоянку, которая находится возле острова Гавдос в Греции. «В лазарете БПК, пока шла отбуксировка судна, была оказана медицинская помощь одному из украинских моряков, который получил травму. Медицинская помощь была квалифицированной», отмечается в сообщении Минобороны.

Также в Министерстве обороны подчеркнули, что сразу после отбуксировки к берегам Греции украинское судно россияне передали спасательным службам Греции. Состояние всех членов экипажа рыболовецкого корабля оценивается как удовлетворительное.


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