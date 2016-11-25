МЗС РФ звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації продовжують звинувачувати українську владу у підриві виконання Мінських домовленостей, проте готуються до зустрічі у «нормандському форматі» керівників зовнішньополітичних відомств, яка має відбутися у Мінську 29-го листопада поточного року. Про це сьогодні, 25-го листопада, повідомляє прес-центр МЗС Росії, передає replyua.net.
У Російській Федерації продовжують заперечувати свою причетність до збройного протистояння на сході України. У російському міністерстві кажуть, що «процес внутрішньополітичного врегулювання в Україні просувається досить складно». «Ми не бачимо готовності української сторони виконувати в повному обсязі ті обов’язки, які вона взяла на себе у Мінських угодах від 12-го лютого минулого року. ми хочемо закликати українську владу цілковито та безкомпромісно дотримуватись всіх взятих на себе обов’язків, які мають на меті врегулювати війну на Донбасі. Також гальмується робота контактних груп та профільних підгруп. Відповідати за це має виключно українська влада, яка підриває всі ці процеси та саботує виконання Мінських домовленостей», - заявили в МЗС Російської Федерації.
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