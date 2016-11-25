Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

На своей странице в Фейсбуке политолог Кирилл Сазонов сообщает о том, что уже через несколько часов начнется допрос Януковича, передает replyua.net.
По словам Сазонова, похоже, бывшему президенту все-таки рассказали, что скайп не является инструментом проктолога. «Я не жду никаких новостей, только несколько новых анекдотов. Главное заключается в другом – Россия признает, что беглый подонок находится именно там, и теперь Кремль намекает, что Украина может требовать экстрадиции. Цена вопроса останется за кадром, но рыдания были слышны не только в Ростове, но и по всей области», отмечает политолог. Кроме того, Сазонов не исключил, что РФ попытается использовать Януковича в качестве токсина для своих противников среди чиновников и политиков Украины.
«Янукович не станет ругать их, - наоборот, он похвалит бывших коллег и расскажет, в каких хороших был с ними отношениях. А сотрудничество с Януковичем – это токсин для репутации. Какашка тоже может быть полезной, если ее кинуть в оппонента. Какашками Янукович сегодня бросаться не сможет, потому как он сам какашка, которую кидает Путин», отметил Сазонов.
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