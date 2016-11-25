валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине
На своей странице в Фейсбуке политолог Кирилл Сазонов сообщает о том, что уже через несколько часов начнется допрос Януковича, передает replyua.net.

По словам Сазонова, похоже, бывшему президенту все-таки рассказали, что скайп не является инструментом проктолога. «Я не жду никаких новостей, только несколько новых анекдотов. Главное заключается в другом – Россия признает, что беглый подонок находится именно там, и теперь Кремль намекает, что Украина может требовать экстрадиции. Цена вопроса останется за кадром, но рыдания были слышны не только в Ростове, но и по всей области», отмечает политолог. Кроме того, Сазонов не исключил, что РФ попытается использовать Януковича в качестве токсина для своих противников среди чиновников и политиков Украины.

«Янукович не станет ругать их, - наоборот, он похвалит бывших коллег и расскажет, в каких хороших был с ними отношениях. А сотрудничество с Януковичем – это токсин для репутации. Какашка тоже может быть полезной, если ее кинуть в оппонента. Какашками Янукович сегодня бросаться не сможет, потому как он сам какашка, которую кидает Путин», отметил Сазонов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11513

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Бутусов: это и есть огромный успех Украины

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

Турция обрушилась с критикой на ЕС

Луценко про допит Януковича

В Италии еще одна природная катастрофа

МЗС РФ звинувачує Україну в недотриманні Мінських угод

Адвокат: очной ставки между Януковичем и Порошенко никогда не будет

Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого - секретар РНБО

Штайнмайер сделал новое заявление об угрозе безопасности Европы

Для чого ФСБ готує "диверсії" в Криму? - експерт

«Власти» Симферополя рассказали о баснословной сумме на ремонт дорог

Ган розповів про проблему, яка чекає ЄС в разі ненадання безвізового режиму Україні

Эксперт: зачем Эрдоган сближается с Путиным

Сьогодні до ТРЦ "Гулівер" прийшли озброєні люди

Сазонов: Кремль будет использовать Януковича в качестве токсина для своих противников в Украине

СБУ "прикрила" діяльність несправжнього "Forex"

Захарова прокомментировала отказ ЕС в безвизе для Украины

 Новости за день