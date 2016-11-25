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Захарова прокомментировал отказ ЕС в безвизе для Украины

Захарова прокомментировал отказ ЕС в безвизе для Украины
Мария Захарова, известная своими скандальными и не вполне адекватными постами в Фейсбуке, на этот раз прокомментировала очередной отказ Евросоюза в безвизовом режиме для Украины, сообщает replyua.net.

На своей странице в Фейсбуке представитель МИД России написала о том, что все мировые СМИ сообщают, что либерализацию визового режима затормозили несколько стран ЕС, и такое заявление звучало от Мартина Шульца, который подчеркнул, что Совет Евросоюза не может согласовать механизмы приостановки безвиза. «Шульц на весь мир заявил о том, что безвиз для Украины тормозят сразу несколько государств – Германия, Италия, Бельгия и Франция. Логика абсолютно железная. Получается, что у Украины безвизовый режим со страной-агрессором, а вот защитники Киева от врага в лице России на свою территорию украинцев пускать явно не хотят», пишет Захарова.

Напомним, что президент Европарламента вчера заявил, что четыре страны не согласны с разработанным механизмом приостановления, и это Германия, Бельгия, Италия и Франция. По словам Шульца, они «не могут ускорить все процессы».
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