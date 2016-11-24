Путин рассказал, где заканчиваются границы России

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин вновь шокировал весь мир, дав ответ на вопрос о том, где заканчиваются границы Российской Федерации.
На прошедшей сегодня церемонии награждения студентов, ставших лауреатами премии Русского географического сообщества, Путин задал девятилетнему мальчику вопрос: «Где заканчивается граница России?» Прославившийся на всю страну знанием всех столиц мира Мирослав Оскирко ответил, что в Беринговом проливе. Глава российского государства рассмеялся и предложил свой вариант ответа на этот несложный вопрос: «У России нет границ!» Выждав недолгую паузу, Путин добавил: «Это была шутка». Зал взорвался от смеха и аплодисментов.
Издание ВВС напоминает, что Путин обещал «защищать этнических русских, где бы они ни жили». В июле 2014 года, спустя три месяца после аннексии Крыма, Путин заявил: «Я хотел бы, чтобы мир усвоил раз и навсегда: наша страна будет продолжать активно защищать права россиян, наших соотечественников за рубежом, используя все возможные способы – от политических и экономических операций в соответствии с международным гуманитарным правом до защиты права на самоопределение».
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