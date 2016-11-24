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Путин рассказал, где заканчиваются границы России

Путин рассказал, где заканчиваются границы России
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин вновь шокировал весь мир, дав ответ на вопрос о том, где заканчиваются границы Российской Федерации.

На прошедшей сегодня церемонии награждения студентов, ставших лауреатами премии Русского географического сообщества, Путин задал девятилетнему мальчику вопрос: «Где заканчивается граница России?» Прославившийся на всю страну знанием всех столиц мира Мирослав Оскирко ответил, что в Беринговом проливе. Глава российского государства рассмеялся и предложил свой вариант ответа на этот несложный вопрос: «У России нет границ!» Выждав недолгую паузу, Путин добавил: «Это была шутка». Зал взорвался от смеха и аплодисментов.

Издание ВВС напоминает, что Путин обещал «защищать этнических русских, где бы они ни жили». В июле 2014 года, спустя три месяца после аннексии Крыма, Путин заявил: «Я хотел бы, чтобы мир усвоил раз и навсегда: наша страна будет продолжать активно защищать права россиян, наших соотечественников за рубежом, используя все возможные способы – от политических и экономических операций в соответствии с международным гуманитарным правом до защиты права на самоопределение».
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