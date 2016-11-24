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Россия прекратила экспорт авто в Украину

Россия прекратила экспорт авто в Украину
Российский концерн «АвтоВАЗ» приостановил поставки авто «Лада» дилерам Украины, и сейчас на складах имеются лишь модели «Нива», информирует replyua.net со ссылкой на «Главком».

В Украине продажи российской «Лады» идут очень медленно, несмотря на то, что эти автомобили являются одними из самых дешевых. Если, к примеру, сравнивать с продажами моделей Тойота в Украине, то в прошлом месяце удалось продать почти 800 авто, в то время, как автомобилей «Лада» было продано всего 80 единиц. Доля продаж «АвтоВАЗа» в Украине продолжает снижаться уже несколько лет, и только за четыре года продажи российских моделей сократились в пять раз. Раньше доля продаж достигала 11 процентов на украинском рынке, теперь она не превышает двух процентов.

В этом году Межведомственная комиссия ввела единый налог в размере 10,4 процентов на все авто, собранные на территории России, однако для отдельных производителей он стал намного выше. Что касается «АвтоВАЗа», то налог был увеличен до 14,5 процентов. Чиновники заявили, что такие высокие налоги связаны лишь с борьбой с нечестной конкуренцией. Нужно отметить, что российские производители авто в последнее время резко сократили производство.
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