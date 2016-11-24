Лавров будет участвовать в "нормандском формате"

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Сергей Лавров заявил, что намерен принять непосредственное участие в будущей встрече представителей стран «нормандского формата», которая должна пройти в Минске уже 29 ноября. При этом российский дипломат считает, что предстоящая встреча может не принести абсолютно никаких результатов.Министр сомневается в том, что до той даты, на которую уже запланирована встреча, по всем существующим критериям все-таки удастся успешно договориться, но обещает делать абсолютно все от него зависящее. Лавров заявляет о том, что все это в очередной раз оказаться только лишь встречей только лишь ради самой встречи.Помимо того, российский политик напомнил, о чем же договорились присутствующие на прошлой встрече, которая произошла 19-го октября. Согласно его словам, тогда лидеры всех стран уже решили согласовывать так называемую «дорожную карту», а после этого утверждать ее. Подготовка такой карты, в том числе и согласование всего текста, поручили внешнеполитическим помощникам. По мнению Лаврова, работа сегодня идет достаточно туго, поскольку участники переговоров продвигают часто несбалансированные, эгоистично односторонние подходы и постоянно опираются на искаженно подаваемую интерпретацию Вторых минских соглашений.