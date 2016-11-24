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Россиянам надоел массовый идиотизм – историк

Россиянам надоел массовый идиотизм – историк
Российский историк Валерий Соловей в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что продолжающаяся политика Кремля, направленная на скрытие внутренних проблем, вызывает чувство значительного раздражения у россиян, передает replyua.net. И если пока это неудовлетворение не показало себя в политике, не гарантирует его полного отсутствия.

Россияне устали не от хронической нехватки денег, а от того, что день за днем в стране проявляется массовый идиотизм и нескрываемый цинизм. Население пытаются убедить, что все, что происходит в Сирии, на Донбассе или в Киеве, играет более важное значение, чем события в российских региона. Первые признаки такого раздражения могут происходить на кухне, к тому же, по очень незначительному поводу. Но, продолжает Соловей, каждый, пускай даже незначительный конфликт, чреват началом массовых протестов граждан. Примером этого является Украина. Вряд ли кто-то в мире мог подумать, что в стране начнется Оранжевая революция, так как жителей этой страны считали пассивными и не решатся бороться за проведение честных выборов. Но это была ошибка. К тому же, ситуация повторилась три года назад.

Первые протесты могут начаться в маленьких городах. В промышленных районах Урала уже нынче можно наблюдать взрывоопасную ситуацию. После промышленных городов подобные политические протесты могут распространиться на Москву и Петербург.
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