Після допиту Янукович готується виступити на прес-конференції

У Російській Федерації в місті Ростов-на-Дону після завершення відеодопиту колишнього президента України Віктора Януковича відбудеться прес-конференція, на якій він зможе дати відповіді на будь-які запитання щодо процесу онлайн-конференції. Про це сьогодні, 24-го листопада, на передодні події, яку так чекають у Генеральній прокуратурі України, повідомляє російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що початок брифінгу заплановано на 18-ту годину за київським часом. Видання також займається акредитацією на вищезазначену прес-конференцію. Як повідомлялося раніше, Святошинський районний суд міста Київ прийняв рішення провести допит президента-втікача Віктора Януковича та колишнього керівника Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Шуляка Станіслава, використовуючи спеціальну апаратуру для відеозв’язку з Ростовським обласним судом.
Вчора адвокат Януковича заявляв, що українська сторона припускає можливість зриву проведення допиту, і закликав українські правоохоронні органи проконтролювати процес належного стану відповідної техніки для допиту. Він зазначав, що причиною зриву онлайн-зустрічі може стати діяльність деяких відомих публічних осіб, які не зацікавленні в тому, щоб Янукович оприлюднив деяку інформацію.
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