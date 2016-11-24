Боровой: Путин может нарваться на неприятности

В отношениях с США Путин часто использовал тактику «беззастенчивой лжи», однако при новой администрации во главе с Трампом такой номер больше не пройдет.
Как сообщает replyua.net, такое мнение в комментарии Обозревателю высказал Константин Боровой. По словам российского политика, если президент России хотя бы один раз попытается обмануть Дональда Трампа, он нарвется на очень адекватный ответ со стороны США. «Во времена Обамы проблемы решались плохо, но Трамп попробует переломить эту ситуацию. Он выступает за безопасность США во всех ее проявлениях, и человек, который попытается шантажировать ядерной войной, моментально станет врагом Трампа. Возможно, американский глава попытается договориться с Путиным, но, исходя из практики, это невозможно. Путин сто процентов нарвется, поскольку использует только одну стратегию – лжи», отмечает Боровой.
По его мнению, раньше Путин использовал стратегию «бесплатно», но время заканчивается, и стратегия больше не даст результатов человеку, который случайным образом оказался у власти.
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