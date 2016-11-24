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У Путіна не можуть нахвалитися "ефективною" роботою ФСБ

У Путіна не можуть нахвалитися "ефективною" роботою ФСБ
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков каже, що Федеральна служба безпеки РФ добре виконує свою роботу по протидії терористичній діяльності з боку українських спецслужб. Про це він заявив сьогодні, 24-го листопада, під час розмови з журналістами, відповідаючи на запитання щодо затримань «українських шпигунів» на території окупованого Криму, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Україна продовжує відправляти до Криму та Севастополя своїх диверсантів та розвідників. Останні працюють найактивніше. І це стосується не тільки півострова. Але їм це не сходить з рук, оскільки вони натикаються на професіональні дії з боку наших спецслужб, які знають, як виконувати свою роботу», - сказав Пєсков.

В той самий час він відмовився коментувати випадок щодо затримання колишнього офіцера Чорноморського флоту Російської Федерації, якого ФСБ підозрює у роботі на Головне управління розвідки Міноборони України. «Мені здається, що про це потрібно питати безпосередньо у наших спеціальних служб, які володіють більш чіткою та конкретною інформацією», - зазначив прес-секретар Путіна. Як відомо, сьогодні зранку ФСБ РФ заявила про затримання ще одного «українського шпигуна».
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