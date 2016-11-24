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Reuters: РФ тайно поставляет топливо в Сирию в обход санкций

Reuters: РФ тайно поставляет топливо в Сирию в обход санкций
Reuters сообщает о том, что Россия пытается обойти санкции, и с помощью танкеров перевозит огромное количество топлива через воды Европейского Союза в Сирию, информирует replyua.net.

Источники агентства заявляют о том, что не меньше двух российских танкеров уже переправили топливо в арабскую республику через Кипр, хотя такие действия противоречат решениям Евросоюза о введении санкций. На условиях анонимности источник рассказал, что поставки топлива в Сирию резко увеличились в прошлом месяце. Еще один источник указывает на то, что ему известно обо всех передвижениях российских судов, и о том, что они даже останавливались в портах Греции и Кипра перед тем, как доплыть до берегов Сирии.

В российских Министерстве транспорта и Министерстве обороны пока никак не комментируют информацию источника агентства, однако в Минобороны заявили, что санкции Евросоюза на поставку топлива в Сирию не могут распространяться на российские авиагруппы, и якобы перевозимое топливо используется только для заправки российской авиации. Представитель Евросоюза по международной политике уже отметила, что ответственность за выполнение ограничений может быть возложена на страны, входящие в ЕС.
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