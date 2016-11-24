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РФ визнала Джемілєва молодшого громадянином України і готова його звільнити

РФ визнала Джемілєва молодшого громадянином України і готова його звільнити
Влада Російської Федерації визнала громадянином України сила Мустафи Джемілєва Хейсера. Незабаром з нього буде повністю знято адміністративний нагляд та депортовано назад до України. Про це сьогодні, 24-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбуці розповів адвокат Микола Полозов, передає replyua.net.

«Рішення щодо встановлення адміністративного нагляду над сином Мустафи Джемілєва було переглянуто та скасовано. Головним аргументом для цього стало визнання Хейсера Джемілєва громадянином України без ніяких застережень», - зазначив захисник. «У апеляційній постанові є така фраза: «після відбування покарання Джемілов Х. не має законної підстави для того, щоб і надалі залишатися на території Росії. Тому його буде депортовано назад до України», - написав він.

За словами Полозова, «знаючи серйозність рішень російської влади, це всиляє лише стриманий оптимізм». Він має плани провести зустріч з Джемілєвим молодшим у колонії, де його утримують. В той самий час адвокат Марк Фейгін також у своєму Твіттері написав, що Хейсера Джемілєва відпустять з в’язниці. Адвокати мають надію, що ці заяви не залишаться просто пустими словами. Як відомо, на сьогоднішній день в РФ незаконно утримується кілька десятків українців.
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