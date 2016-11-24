Россия больше никогда не вернет Украину – Казарин

Российский журналист Павел Казарин в своей статье для Крым.Реалии пишет, что на текущей неделе главной темой новостных сюжетов прокремлевских каналов станет Майдан, сообщает replyua.net. Очевидно, россиянам вновь расскажут, что по вине украинских властей и произошли события в Крыму. Но в действительности, считает журналист, Майдан можно воспринимать в качестве точки зрения касаемо способности Кремля дать Украине что-то взамен.
Заданный тон на Майдане и содержание требований стало результатом проигранной битвы между Москвой и западными странами. Можно сказать, что Россия потеряла Украину навсегда, так как Москва не смогла выступить с альтернативой модели, которая была бы приближенной к Западу
Поэтому, делает вывод Павел Казарин, Майдан стал ничем иным, как итогом многолетней политики Российской Федерации, которая основную ставку сделала на лояльных к ней украинских политиков. Участники митингов в центре украинской столицы просто не могли смириться с тем, что скоро Янукович полностью и окончательно узурпирует власть, в следствии чего Украина оказалась бы в окончательном небытие. Осознав неминуемость своего проигрыша, Россия решила, что пора перевернуть шахматный стол.
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