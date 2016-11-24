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Блогер розповів про російський комплекс неповноцінності (відео)

Блогер розповів про російський комплекс неповноцінності (відео)
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував нещодавню химерну ініціативу очільника російського уряду Дмитра Медведєва перейменувати каву американо в русіано і пояснив, звідки «ноги ростуть» у таких ідей, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, кава американо вперше з’явилась у часи Другої світової війни – американські військові готували її в Європі. Відтак, здійснивши спробу перейменувати напій, Медведєв не лише проявив некомпетентність, а і намагався сфальсифікувати історію. Власне, причина таких дій дуже проста – комплекс неповноцінності, який переслідує росіян вже протягом чималого відрізку часу.

За словами блогера, переважна більшість «ідей» та «відкриттів», якими хизується сучасна Росія, ні що інше як банальні крадіжки. Найбільш яскраві приклади – емблема збройних сил Російської Федерації, конструкція літака Ту-160, останні російські кінострічки тощо. Власне, справа в тому, що епоха творців і винахідників у Росії давно минула, тому тепер, аби підтвердити свою вигадану велич, мешканці «Високодуховної» вдались до звичайнісіньких крадіжок. А вже на цьому ґрунті розвинувся і комплекс неповноцінності, - підсумовує блогер.

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