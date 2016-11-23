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Країна-концтабір: розробник популярного програмного забезпечення покидає РФ - блогер

Країна-концтабір: розробник популярного програмного забезпечення покидає РФ - блогер
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук розповів доволі цікаву новину – розробник популярного програмного забезпечення компанія Opera Software покидає російський ринок, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, перш ніж повідомляти подробиці, він хотів би з’ясувати: яким браузером користуються його читачі? Ймовірно, у чимала кількість людей відповість, що послуговуються «Opera». Тим не менш, розробник цієї програми закриває свій офіс в Російській Федерації і махає на прощання рукою всім, хто віддавав перевагу його продуктам.

Блогер наголошує, що офіційною версією того, чому компанія вирішила покинути російський ринок, було незадоволення виручкою. Відтак, російський офіс не вписувався у майбутню стратегію розвитку підприємства і тому був закритий. Проте, неофіційні джерела наголошують, що кілька тижнів тому Роскомнагляд звернувся до Opera Software з вимогою фільтрувати ресурси у російському сегменті інтернету – і ось результат. Здавалася б, невелика проблема – якась чергова компанія забирається з Росії. Тим не менш, це яскраве свідчення рівня свободи слова і інвестиційного клімату в цій державі. Одним словом, країна-концтабір, - підсумовує блогер.
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