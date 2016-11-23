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Сотник: россияне считают, что кризис закончится переворотом (ВИДЕО)

Сотник: россияне считают, что кризис закончится переворотом (ВИДЕО)
Как передает replyua.net, Александр Сотник выяснил мнение жителей российской глубинки о том, когда закончится экономический кризис в России и чем.

Сотник сообщает, что большинство опрошенных пожаловались на задержки заработных плат и безработицу, однако высказали мнение, что все закончится хорошо. Некоторые ответили, что все закончится государственным переворотом и распадом страны, а другие заявили, что «кризис вообще никогда не закончится – станет еще хуже». Сотник отмечает, что на вопрос о том, почему, на их взгляд, станет еще хуже, они ответили: «А сколько это уже длится? Разве стало лучше?». Те, которые говорили о государственном перевороте, добавляли, что «дальше жить так нельзя – у людей просто нет ни на что денег».

Сотник добавляет, что большинство жителей глубинки, к которым он обращался с этим вопросом, заявляли, что не хотят отвечать или вообще убегали, едва завидев микрофон. «Они либо отвечают по шаблону, который им подсказал «телеящер», либо боятся высказывать свое мнение - они напуганы. Но иногда попадаются и те, кто проявляет агрессию – их мнение полностью совпадает с тем, которое высказывается с экранов телевизоров», - сообщает он.


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