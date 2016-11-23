Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Сегодня сотрудники российского центра «Рейтинг» и проекта «Трезвая Россия» опубликовали новые данные по самым пьющих и самым трезвым российским регионам, передает replyua.net. Оказалось, что все районы РФ, которые населены русскими, являются самыми пьющими.
Степень алкоголизации самая низкая в РФ только в кавказских регионах, где преимущественно проживают мусульмане. Низкие показатели по потреблению алкоголя зафиксированы только в Ингушетии, Дагестане и Чечне. В остальных регионах пьют много и часто, и самое большое количество зависимых от алкоголя эксперты зафиксировали в дальневосточных и северных областях, где сейчас высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни. Самой пьющей в России стала Магаданская область, также в тройке «лидеров» - Республика Коми и Чукотский автономный округ.
Среди регионов, где проживают, в основном, русские, самым малопьющим оказался Ставропольский край. Также в десятку попали русскоязычные Белгородская и Ростовская область, но все остальные регионы – мусульманские. Это Калмыкия, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Северная Осетия.
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