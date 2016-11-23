Минобороны России оплатило похороны более тысячи действующих военных

Российские СМИ сообщают о том, что в течение трех последних лет Министерство обороны Российской Федерации оплатило похороны более тысячи действующих военнослужащих и граждан, которые проходили военные сборы, - передает replyua.net.
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с 2013 по 2015 год ведомство компенсировало затраты на захоронение более тысячи военнослужащих и военнообязанных граждан, прошедших военные сборы. В расходной части государственного бюджета РФ предусмотрена специальная статья – «Компенсация затрат на похороны», и в текущем году она выросла до 5,9 миллиарда рублей. РБК сообщает, что в 2017 году ведомство запланировало еще большие расходы на похороны военнослужащих – 6,3 миллиарда рублей.
Оборонное ведомство РФ объяснило, что рост затрат связан не с планируемым ростом смертности российских военнослужащих, а с ежегодной индексацией тарифов на ритуальные услуги и установку и изготовление памятников. Также Минобороны России сообщило, что рост затрат связан с ростом курса иностранной валюты. Следует отметить, что данные о затратах на похороны, обнародованные на сайте Минобороны РФ, не совпали с данными, опубликованными на сайте Федерального казначейства. По данным ведомства, в 2015 году на компенсацию затрат на захоронение военнослужащих было выделено 6,04 миллиарда рублей, а не 5,9.
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