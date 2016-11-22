Песков заверил, что с российской экономикой все в порядке

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Сергея Глазьева, советника российского президента, о том, что экономика России находится в инфарктном состоянии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, в интервью журналистам пресс-секретарь Путина отметил, что он не согласен с выводом Глазьева, более того, с ним не согласны ведущие экономисты России, которые уверены, что экономика не находится в состоянии «инфаркта миокарда». Песков подчеркнул, что Глазьев высказал свою собственную точку зрения, но она расходится с выводами экспертов. «Мы такую точку зрения не разделяем, и экономисты, курирующие экономический блок, также в корне не согласны с подобным высказыванием», подчеркнул путинский пресс-секретарь. Напомним, что ранее Глазьев заявил о том, что власти РФ освободили курс национальной валюты, и рубль пустился в свободное плавание.
«Из-за этого началась девальвация, резкий скачок инфляции, и страна до сих пор не может оправиться. Ни в одном государстве не наблюдается таких скачков национальной валюты, как в России, и курс доллара меняется ежедневно», отметил советник президента.
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