валюта
СпецтемаХодорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым

Песков заверил, что с российской экономикой все в порядке

Песков заверил, что с российской экономикой все в порядке
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Сергея Глазьева, советника российского президента, о том, что экономика России находится в инфарктном состоянии.

Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, в интервью журналистам пресс-секретарь Путина отметил, что он не согласен с выводом Глазьева, более того, с ним не согласны ведущие экономисты России, которые уверены, что экономика не находится в состоянии «инфаркта миокарда». Песков подчеркнул, что Глазьев высказал свою собственную точку зрения, но она расходится с выводами экспертов. «Мы такую точку зрения не разделяем, и экономисты, курирующие экономический блок, также в корне не согласны с подобным высказыванием», подчеркнул путинский пресс-секретарь. Напомним, что ранее Глазьев заявил о том, что власти РФ освободили курс национальной валюты, и рубль пустился в свободное плавание.

«Из-за этого началась девальвация, резкий скачок инфляции, и страна до сих пор не может оправиться. Ни в одном государстве не наблюдается таких скачков национальной валюты, как в России, и курс доллара меняется ежедневно», отметил советник президента.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
20412

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
14388

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

Україна не винна у інциденті з "Белавіа"

Що дадуть результати допиту Януковича? - міністр

Росія використовує методи СРСР, щоб зробити ворогами Україну і Польщу

Затримання дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом (ВІДЕО)

У граждан России осталась одна-единая надежда – журналист

Приходько предсказала итог войны на Донбассе

Леонардо ДиКаприо уличили в серьезном обмане

Трамп нацелился на два президентских срока

Песков заверил, что с российской экономикой все в порядке

Социологи назвали главный страх всех украинцев

Гордость россиян – правопреемство преступной власти

Швеция и Украина подписали важное соглашение

Будівлю "Інтера" закидали коктейлями Молотова

До Одеської митниці увірвалися невідомі в масках

Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран

Синоптики дали новый прогноз: в Украине похолодает

Що буде далі між Порошенком та Трампом? - АП

Придут ли в 2018 году в Киев Деды Морозы от Жириновского - мнение эксперта

В Украине резко дорожают спиртные напитки

Міноборони: Затримання дезертирів проходило в рамках закону

 Новости за день