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Гордость россиян – правопреемство преступной власти

Гордость россиян – правопреемство преступной власти
Российский политик Наталья Гулевская в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что в ее стране пока никто не осознал и не осудил палачи жертв Голодомора, День памяти которых будет отмечаться уже в ближайшую субботу, сообщает replyua.net. Сознание граждан постсоветской страны застряло в человеконенавистническом режиме, который прочно поддерживался властями, и не имеет значения, где они живут сейчас, когда СССР распался.

Ни в Кремле, ни на Лубянке пока никто не покаялся в совершенных преступлениях советского режима. Более того, не приходится говорить даже о сочувствии. Самая главная гордость россиян – правопреемство преступных большевистских властей. И такое уважение, считает Гулевская, уже приобрело хронический характер, оно имеет очень много общего с бесконечной хвалой Сталина и иных российских руководителей, основной чертой которых является безграничная жестокость к своим согражданам.

Наталья Гулевская с горечью отмечает, что и российские, и также украинские чиновники озабочены лишь сохранением власти и обогащением, в то время, как жертвы сталинского режима и то, что какого мнения придерживаются их граждане, занимают среди их приоритетов самое последнее место. Победить коррупцию, взятки и кумовство могут только радикальные реформы в политике и экономике, которые смогут искоренить советский стиль руководства страной.

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