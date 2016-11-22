Придут ли в 2018 году в Киев Деды Морозы от Жириновского - мнение эксперта

Журналист и писатель Анатолий Власюк в своей статье для «Обозревателя» вспомнил вчерашнее заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что через два года в Киеве могут появиться вежливые Деды Морозы, сообщает replyua.net. Эксперт отметил, что то, что у Жириновского на языке, то в Путина в голове. Для Украины следующий год может стать самым бурным за всю ее историю. Российские власти очень надеются, что после смены власти в США и Франции, а также с приходом нового канцлера Германии, Кремль, наконец, воплотит свою давнюю мечту – проглотить Украину.
Не секрет, что Путин уже не надеется на внутренние изменения в Украине в случае прихода к власти лояльных к нему политсил. В то же время, его уже поджимают сроки, когда он уже в который раз будет баллотироваться на должность президента РФ. И если Путин не добьется своего в Сирии, чтобы показать всю свою силу, останется Украина. Поэтому, считает Анатолий Власюк, к словам Жириновского нужно относиться с явной осторожностью. В следующем году произойдет значительное изменение геополитической картины мира, результатом чего, в том числе, может стать изменение состава «нормандской четверки»: возможно, новые лидеры будут принуждать Киев к одностороннему выполнению Минских соглашений и не будут обращать внимания на обязанности РФ.
В любом случае, жириновские обычно не учитывают человеческого фактора. Если верить их словам, Майдан никогда не должен бы состояться, а Украина давно уже должна стать на колени перед Россией. Поэтому главная задача на 2017 год – защитить независимость Украины. И это обязанность не только политиков, но и всех граждан.
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